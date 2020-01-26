وداعا للوزن الزائد.. بذور طبيعية رخيصة الثمن تساعد على حرق الدهون

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة الوزن الزائد، وعلى الرغم من اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة إلا أنهن لا يحصلن على النتائج التي يرغبن فيها بسبب تراكم كمية كبيرة من الدهون، كشف موقع " bold sky " عن فوائد بذور الكتان في حرق الدهون.





بالإضافة لقدرة بذور الكتان على حرق الدهون، فهي غنية بالألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، كما تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في البذور على تقليل الالتهاب، وهو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لأنه يزيد من الإجهاد التأكسدي.





ولم تتوقف فوائد بذور الكتان في خسارة الوزن عند هذا الحد فهي منخفضة جدا في نسبة السعرات الحرارية مما يساعد الجسم في عدم اكتساب وزن زائد عند تناولها.





وهناك العديد من الطرق التي يمكن تناول بذور الكتان بها، وتشمل :

- إضافة ملعقة من بذور الكتان إلى ليمون وغليها وشرب كوب واحد منها يوميًا.

- إضافة ملعقة مطحونة من بذور الكتان إلى كوب الحليب في كل صباح.

- طحن عدد قليل من بذور الكتان وجعل مسحوق ناعم منه، أضفه الآن إلى العصائر واستمتع به.