رائحة الفم الكريهة تنذر بإصابتك بهذه الأمراض.. جير الأسنان أبرز أسبابها عند الأطفال.. و7 حيل للتخلص منها

أسباب صادمه لرائحة الفم الكريهة .. 5 أمراض تنذر عن إصابتك بهذه الأمراض



7 حيل غريبة للتخلص من رائحة الفم الكريهة





رائحة الفم الكريهة تشكل مصدر إزعاج للكثيرين يرجع فى المقام الاول إلى بعض الأسباب الخفيه التى تؤدى إلى رائحة كريهة فى الفم وأبرز الأعراض وحيل تساعد على علاج رائحة الفم الكريهة يمكنك تجربتها.

أسباب الاصابة برائحة الفم الكريهة عند الاطفال ..

أسباب عديدة لأصابة

برائحة الفم الكريهة أبرزها عدم الإنتظام فى

إزالة الجير الذى يتكون على الأسنان كل 6 شهور فالجير يصيب اللثة ببعض الإلتهابات التى

تزيد من الرائحة الكريهة بالإضافة التسوس وتراكم الطعام في الفم ونمو البكتيريا

.

أسباب الاصابة برائحة الفم الكريهة عند الكبار.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك بعض الأمراض تؤدى إلى رائحة الفم غير المستحبه كأمراض الكبد و الكلى والجهاز التنفسي و إلتهابات الجيوب الأنفية و اللحمية إيضا .. ويعد التدخين من الأسباب الأساسية التى تؤدى إلى رائحة كريهة فى الفم بالإضافة إلى أنه يسبب أضرارا بالغة الأثر باللثة، وعدم غسل الأسنان بعد تناول الأكلات التى تحتوى على بصل و ثوم، بالإضافة إلى ذلك إستخدام المضمضة ومضغ اللبان الذى لا يحتوى على سكر.

أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق العلاج

يعاني الكثير من رائحة الفم الكريهة التي تصدر خلال التنفس او التحدث مع الاشخاص والتي يكون لها عدة اسباب يعتقد الكثير ان السبب هو تسوس الاسنان.

وقال الدكتور إسماعيل الشامي أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والسكر ان مشاكل التسوس في الضروس أو التهاب اللثة أو التهاب بكتيري أو فطري فى الحلق هو ضمن الاسباب ، ويكون عّرض واضح لزيادة معدل السكر في الدم لمرضى السكر.

ولكن هناك امراض اخري تكون سبب الرائحة الكريهة من الفم مثلا مريض الكلى أو الفشل الكبدي أو حتى مرضى السكر.

صرح الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، ان رائحة الفم تنتشر بكثرة وأن بعض أنواع الأغذية وبعض الأمراض وعادات معينة تشكل جزءا من العوامل وأسباب رائحة الفم الكريهة ومن الممكن في حالات كثيرة، تخفيف رائحة الفم الكريهة بواسطة المحافظة على نظافة الفم

حيل تساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة

هناك حيل سريعة تساعد على التخلص

من رائحة الفم الكريهة، وإليك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من رائحة

الفم الكريهة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:

1. أوراق النعناع

قد يكون مضغ أوراق النعناع بديلًا صحيًا للمضغ على قطعة من

العلكة، لأن النعناع يترك فمك يشعر بالانتعاش ويمكن أن يخفي رائحة الفم الكريهة

أيضًا

.

2. الزنجبيل



يمكنك مضغ بعض قطع من الزنجبيل لتحطيم الرائحة الكريهة الموجودة في فمك.



3السبانخ



يمكن أن تقلل السبانخ من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن جفاف الفم، حيث يمكنها استعادة توازن درجة الحموضة في الجسم لمنع الجفاف.. نظرًا لأن الخضراوات الورقية الخضراء غنية بالبوليفينول، فإن السبانخ يساعد في تكسير مركبات الكبريت التي تسبب رائحة الفم الكريهة.



5القرفة



من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة القرفة، لأنها تحطم المركبات الكبريتية المتطايرة في الفم.. إلى جانب ذلك، يعطي الفم رائحة لطيفة.



6. البرتقال



يمكن أن يساعد أيضًا تناول البرتقال أو أي فاكهة غنية بفيتامين C في تقليل رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي، حيث يمكن لفيتامين C أن يدمر البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة الفم مع الحفاظ على رطوبة فمك.. أيضًا يساعد فيتامين C على زيادة إنتاج اللعاب، مما يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.



7. البقدونس



يمكن إعطاء المحتوى العالي من الكلوروفيل في التخلص من رائحة الفم الكريهة.. ويساعد البقدونس في تحطيم مركبات الكبريت، مما يجعله عاملًا فعالًا في مكافحة رائحة الفم الكريهة.