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اقتصاد

الإسكان: 97 ألف طلب للتصالح مع مخالفات البناء بعائد 34 مليون جنيه

الأحد 26/يناير/2020 - 04:57 م
آمنة عبدالعظيم
كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن تقديم نحو 97 ألف طلب للتصالح حول مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ، وذلك في 27 محافظة بخلاف الطلبات المقدمة في المدن الجديدة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن إجمالى قيمة الرسوم التى تم سدادها مقابل فحص طلبات التصالح بلغت نحو 34 مليون جنيه، وتم تقديم أكبر عدد من الطلبات بمحافظة المنوفية بنحو 16624 طلبا بقيمة رسوم تصالح تتجاوز 3 ملايين و200 ألف جنيه تقريبا، وفى المركز الثانى تأتي محافظة بني سويف بنحو طلبات 12814 طلب برسوم 2 مليون و600 ألف جنيه، وفى المرتبة الثالثة أتت محافظة الدقهلية بعدد طلبات للتصالح وصل إلى 12780 طلبا بإجمالى رسوم 2 مليون و370 ألف جنيه تقريبا.

وقالت المصادر إنه برغم انخفاض عدد الطلبات المقدمة فى بعض المحافظات الحضرية إلا أنه سجلت قيمة رسوم أعلى بسبب قيمة الرسوم المرتبطة بعدد الأدوار والوحدات فى المبني المطلوب التصالح فى مخالفته وتقنين وضعه، مثل محافظة الجيزة التي سجلت 1410 طلبات فقط، إلا أنها الأعلى فى قيمة رسوم طلبات التصالح بنحو 4 ملايين جنيه تقريبا.

وتابعت، أن أقل المحافظات فى تقديم طلب التصالح كانت الوادى الجديد، بــ19 طلبا فقط، تبعتها الإسكندرية بـ64 طلبا، ثم البحر الأحمر بـ116 طلبا، وتلتها السويس بــ185 طلبا، وتلتها جنوب سيناء بــ211 طلبا.

ومن بين الملاحظات الغريبة على التقرير النهائي لعدد طلبات التصالح، انخفاضها بالعاصمة القاهرة لتسجل 1951 طلبا، برغم أن نحو 40% من مساحة العاصمة تعد مناطق غير مخططة وعشوائيات بحسب تقرير سابق لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء.
الإسكان: 97 ألف طلب للتصالح مع مخالفات البناء بعائد 34 مليون جنيه
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