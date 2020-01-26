ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المصانع بالعاشر من رمضان

تمكن رجال مباحث العاشر من رمضان ، اليوم ، من ضبط 3 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر وتم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد خالد فرج، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد ورود عدة بلاغات بتعرض عدد من المصانع للسرقة وقت إغلاقها بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم.

وعلي الفور تم تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، ومعاونيه وتبين أن وراء ارتكاب وقائع السرقات كل من "علي.ج" 45 سنة، و"محمد.ص" 42 سنة، مُقيمان بالعاشر من رمضان، و"سعيد.ع" 55 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمناقشتهم تبين أنهم وراء ارتكاب 4 وقائع مُحرر بشأنها بلاغات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15199 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2020.