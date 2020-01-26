حكم فوائد البنوك.. الإفتاء توضح.. فيديو

حكم فوائد البنوك.. قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فوائد البنوك حلال شرعًا؛ لأن المودع يضع ماله في البنك بنية الاستثمار.

وأضاف « فخر» في إجابته عن سؤال: « ما حكم فوائد البنك؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على فيسبوك أن البنك هيئة استثمارية لا يوجد مانع شرعي يحرم التعامل معها وبالتالي فتعاملات البنوك حلالٌ شرعًا وتندرج تحتها الفوائد.

وتابع: " البنك يستثمر هذا المال ويكون له حصة وللمودع حصة خاصة هي الفوائد، مختتمًا: لا مانع شرعيا منها".





حكم فوائد البنوك والتعامل معها

ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: " هل عوائد البنوك حلال أم حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا ؟".

وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.





ودائع البنوك حلال أم حرام .. الإفتاء تجيب

ونبه الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.

وأضاف «عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ودائع البنوك حلال أم حرام ؟ أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.

كان الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء أفاد بأن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأفاد «عبدالسميع» في فتوى سابقة له، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.