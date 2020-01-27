علي جمعة: شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك جائز في هذه الحالة

تلقى الدكتور علي جمعة متي الجمهورية السابق سؤالا يقول" ما حكم شراء شقة عن طريق البنك ؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.





أجاب جمعة في فتوى له، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".





قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن شراء شقة عن طريق البنك جائز شرعا وهذا طبقا للقاعدة الفقهية " إذا توسطت السلعة فلا ربا "





وأضاف شلبي عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يسأل: " هل يجوز شراء شقة عن طريق البنك ؟" . يجوز لأن البنك مجرد وسيط بين البائع والمشتري .





وتابع: لا يوجد ربا في هذا النوع من البيع حيث ان البنك يشتري الشقة من صاحبها ويعطيها للمشتري بالتقسيط وهنا المبلغ الزائد هو نظير التقسيط وليس ربا .



