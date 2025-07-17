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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

إقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق ،  اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسط الضفة الغربية تحت حماية قوات شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية .

كما قام مستوطنون بإحراق عشرات المركبات الفلسطينية وحاولوا إشعال النيران في منزلين خلال هجوم نفذه العشرات منهم في قرية بُرقة شرق رام الله وسط الضفة الغربية، فيما نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 31 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون وشبّان، وتخللتها عمليات تفتيش عنيفة للمنازل وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

يذكر أن وتيرة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى زادت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وكان آخرها أول أمس الأحد حيث اقتحم مستوطنون باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة، وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.

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