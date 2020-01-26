22 مارس .. الحكم في دعوى وقف عرض برنامج صح النوم

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى وقف بث برنامج (صح النوم) الذي يُبث على شاشة قناة LTC ، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل .





وأكدت الدعوى أن البرنامج مخالف لأبسط الثوابت الدينية والقواعد القانونية وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي، من خلال استضافة أحد الشباب الشواذ وطرح العديد من الأسئلة عليه، ولا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.





وتابعت الدعوى أن هذا المسلك يعد تحريضا على الفجور، فضلًا عن استخدام ألفاظ خارجة تجرح المشاعر وتضر الثوابت الدينية، وتخترق وتهدر أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والمعمول بها، وقدم مقيم الدعوى اسطوانة مدمجة مسجل عليها البرنامج موضوع دعواه.