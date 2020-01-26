نضال الشافعي: أؤيد البطولة الجماعية مؤخرا

قال الفنان نضال الشافعي بأنه يويد البطولة الجماعية خاصة بعد نجاحها الفترة الأخيرة في العديد من الأعمال الفنية .
وصرح نضال لصدي البلد :أؤيد هذه الخطوة بشكل كبير خاصة أن معظم الأعمال السينمائية والدرامية الفترة تعتمد علي البطولة الجماعية وبالفعل حققت نجاح كبير مثل مسلسل " أبو العروسة " و" قيد عائلي " و" الطوفان " فانا أعشق المنافسة بين الفنانينن لانها تعطي العمل الفني مذاق خاص .
مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخرانى، أحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، ومجدى كامل، وأحمد عزمى، والنجمات ريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، وإخراج تامر كرم