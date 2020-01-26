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ثقافة

يسرى نصر الله: عشت طفولة بائسة وعدت للعمل مع يوسف شاهين بعد "حرارة بيروت"

الأحد 26/يناير/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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طارق موسى
شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ضمن فاعليات اللقاء الفكرى إقامة ندوة للمخرج السينمائي والسيناريست الكبير يسرى نصر الله، والتى يقدمها الناقد السينمائي أندرو محسن. 

فى البداية تحدث الناقد السينمائى أندرو محسن ان المخرج يسرى نصر الله قدم على مدار مسيرته 9 أفلا تسجيلي وقد عرضت افلامة فى كبرى المهرجانات السينمائية العالمية كما حصل على العديد من الجوائز على مدار مسيرته السينمائية الناجحة. 

من جانبه أكد المخرج يسرى نصر الله أن حلم عمله فى السينما بدأ يراوده فى عمر 6 سنوات خاصة وان طفولته لم تكن طفولة سعيدة فكانت السينما والقراءة هي المتنفس الوحيد للخرج من ضائقات الحياة اليومية خاصة التي كنت أشعر أننى أعيش فى جزيرة منعزلة من خلال الأجواء أعيش فيها فى الزمالك وفى مدرستى الألمانية التى كان يختلف التعليم فيها عن التعليم الموجود فى مصر فى ذلك التوقيت وهذا الأمر دفعنى لاتخاذ قرار مجنون بعد الحصول على الثانوية الألمانية بالتقدم لجامعة القاهرة لكلية الاقتصاد قسم الاحصاء. 

وأضاف خلال كلمته باللقاء الفكرى بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ان دخولى جامعة القاهرة كان بمثابة انفتاح كبير بالنسبة لى خاصة أن هذه الفترة شهدت الحركة الطلابية فى سبعينيات القرن الماضى وبعدها ذهبت إلى بيروت للعمل بالتدريس فى تل الزعتر ببيروت وهناك عرض على كتابة مقالات فى مجلة السفير عن العمل السينمائى ورغم اننى كنت انوى عدم المكوث هناك أكثر من عام الا اننى عدت بعد 4 سنوات عام 198‪2 بعد أن تواصل معى يوسف شاهين وقال لى نصا "بتعمل فى الخرارة دى اللى اسمها بيروت"

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