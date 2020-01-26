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تعليم

نسبة النجاح 90.34% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 10:11 م
محافظ كفر الشيخ يعتمد
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
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محمود زيدان

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 90.34%، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم305 طلاب، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و477 طالبًا، نجح منهم 48 ألفا و309 طالبا، بنسبة 90.34%.

وأضاف، محافظ كفر الشيخ، أن الإعدادية المهنية تقدم 1078 طالبًا، تغيب منهم 126طالبًا، وحضر منهم 952 طالبًا، نجح منهم 937 طالبًا، بنسبة نجاح 98.42%.

وأشار إلى أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت، كالآتي، بيلا، قلين، سيدي غازي، فوه، شرق كفر الشيخ، سيدي سالم، بلطيم، الحامول، دسوق، برج البرلس، مطوبس، غرب كفر الشيخ، الرياض.

نسبة النجاح 90.34% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور
نسبة النجاح 90.34% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور
نسبة النجاح 90.34% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور
نسبة النجاح 90.34% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور
نسبة النجاح 90.34% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور
نسبة النجاح 90.34% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور
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