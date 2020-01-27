أفضل هواتف ذكية فى التصوير لـ 2020..آيفون الأول.. صور

مع اقتراب شهر نهاية شهر يناير من العام الجارى 2020 قررنا استعراض أفضل هواتف ذكية بالعالم فى فئة الكاميرا، وشملت القائمة 10 هواتف ذكية متباينة توقيت صدورها ما بين العام الماضى وما قبله وصولًا للعام الحالى.
وبحسب موقع digitalcameraworld التقنى المختص بالكاميرات، نستعرض قائمة أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا فى العالم، وجاء فى الترتيب الأول هاتف Apple iPhone 11 Pro.
1- Apple iPhone 11 Pro
2- Huawei P30 Pro
3- Samsung Galaxy S10 5G
4- Xiaomi Mi Note 10
5- Google Pixel 4 XL
6- iPhone XS
جاء iPhone XS بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، وتدعم خاصية "3D Touch" بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.
زودت "آبل" هاتفها الجديد بمعالج قوى Apple A12 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A11 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.
ولعشاق التصوير سيجدون 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحتي f/1.8 عدسة واسعة f/2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 2160.
كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 12 الجديد، ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.
ويحمل بطارية سعة 2716 أمبير، وخاصية الشحن السريع، ويمكنك الحصول على الهاتف فى 3 ألوان الأسود، الرمادي، الذهبي.
ولعشاق التصوير سيجدون 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحتي f/1.8 عدسة واسعة f/2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 2160.
كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 12 الجديد، ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.
ويحمل بطارية سعة 2716 أمبير، وخاصية الشحن السريع، ويمكنك الحصول على الهاتف فى 3 ألوان الأسود، الرمادي، الذهبي.
7- Oppo Reno 10x Zoom
8- Sony Xperia 1
يأتى Xperia 1 ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك شاشة قياسها 6.5 بوصة من نوع OLED، بتقنية FULL HD مع أبعاد 21:9 التى تستخدم فى عرض الأفلام السينمائية، ومغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 6 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.
ويمتلك Xperia 1 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 ثمانى النواة بقوة 2.84 جيجاهيرتز.
ويتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعتي 64 و 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي حتى 500 جيجابايت.
ويتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعتي 64 و 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي حتى 500 جيجابايت.
ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية بدقة 36 ميجابيكسل من عدسات ومستشعرات ضوء سوني، دقة الواحدة 12 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية 8 ميجابيكسل.
وجاء Xperia 1 مقاومًا للماء والأتربة حتى عمق متر ونصف ولمدة 30 دقيقة، كما وضعت سوني مستشعر بصمات الأصابع فى جانب الهاتف، بجوار زر التشغيل وقفل الشاشة، وبدون فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 ميليمتر.
ويعمل Xperia 1 بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع USB Power Delivery 2.0، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا Qi wireless charging، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3330 أمبير، ويأتى Xperia 1 بأربعة ألوان، هي الأسود والأبيض والأرجواني والرمادي.
9- Google Pixel 3A
يأتى Google Pixel 3a ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وبشاشة قياسها 5.6 بوصة من نوع OLED ، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.
ويمتلك Google Pixel 3a معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 ثمانى النواة بقوة 2 جيجاهيرتز، ويشتمل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.
ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفيديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية بقوة 8 ميجابيكسل.
وجاء Google Pixel 3a مع مستشعر بصمات الأصابع فى الخلف، مع فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 مليمتر، ويعمل بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0 بقوة 18 وات، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3000 أمبير.
ويأتى Google Pixel 3a بثلاثة ألوان وهي، الأسود والوردى والأبيض، مقابل 329 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 5200 جنيهًا مصريًا.
ويمتلك Google Pixel 3a معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 ثمانى النواة بقوة 2 جيجاهيرتز، ويشتمل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.
ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفيديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية بقوة 8 ميجابيكسل.
وجاء Google Pixel 3a مع مستشعر بصمات الأصابع فى الخلف، مع فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 مليمتر، ويعمل بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0 بقوة 18 وات، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3000 أمبير.
ويأتى Google Pixel 3a بثلاثة ألوان وهي، الأسود والوردى والأبيض، مقابل 329 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 5200 جنيهًا مصريًا.