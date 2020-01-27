أفضل هواتف ذكية فى التصوير لـ 2020..آيفون الأول.. صور

مع اقتراب شهر نهاية شهر يناير من العام الجارى 2020 قررنا استعراض أفضل هواتف ذكية بالعالم فى فئة الكاميرا، وشملت القائمة 10 هواتف ذكية متباينة توقيت صدورها ما بين العام الماضى وما قبله وصولًا للعام الحالى.





وبحسب موقع digitalcameraworld التقنى المختص بالكاميرات، نستعرض قائمة أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا فى العالم، وجاء فى الترتيب الأول هاتف Apple iPhone 11 Pro.





1- Apple iPhone 11 Pro





جاء iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

زودت "آبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

ويعمل iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.

ويحمل iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3046 أمبير، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل 1000 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 15800 جنيهًا مصريًا، فى 4 ألوان الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.

يذكر أن لوجو آبل الشهير قد تم نقله من اعلى منتصف خلفية الجهاز، إلى النصف السفلى من الهاتف، لكى يكون مناسبًا لشكل الكاميرات الجديدة.





2- Huawei P30 Pro





يأتى Huawei P30 Pro بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.47 بوصة بدقة AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، وواجهة EMUI10 الخاصة بهواوى، ومقاوم للماء والأتربة.

ويمتلك Huawei P30 Pro معالجا قويا من نوع HiSilicon Kirin 980 ثمانى النواة بقوة 2.6 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Mali-G76 MP10، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات أسفل الشاشة نفسها.

ويوفر الهاتف لعشاق التصوير كاميرا رباعية أساسية أسطورية، بدقة 40 ميجابيكسل وأخرى 20 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل مع كاميرا TOF 3D camera، و فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية عملاقة بسعة 4200 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.





3- Samsung Galaxy S10 5G





أتى Galaxy S10 5G بتصميم معدني بالكامل مع واجهتين من الزجاج، وشاشة عملاقة كاملة قياس 6.7 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، مع طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش والصدمات Corning Gorilla Glass 6، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.

يأتى الأيقونة Galaxy S10 5G مع اختلاف شكل ومكان الكاميرا خاصةً الأمامية، وأيضًا مكان قارئ بصمة الإصبع، الذي يتواجد فى أسفل الشاشة، وميزة قارئ قزحية العين، وهو أول هاتف ذكي يعمل بتقنية الجيل الخامس التى توفر أقصى سرعة ممكنة لتحميل البيانات، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد "Android 9 Pie".





وزودت سامسونج Galaxy S10 5G الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9820 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزينية داخلية سعة 256 جيجابيات جيجابايت، وبدون ميزة إضافة ذاكرة خارجية.

ويحتوي Galaxy S10 5G على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و 16 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 و 10 ميجابيكسل متواجدة أسفل الشاشة لتوفير أقصى استفادة ممكنة من الرؤية، بالإضافة لميزة تصوير الفيديو بدقة 4k لأول مرة فى كاميرا أمامية.

يحمل الهاتف بطارية بسعة 4500 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 15W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريعة أيضًا Reverse wireless charging 9W، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.





4- Xiaomi Mi Note 10





يأتي Mi Note 10 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض Full HD+، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.

وزودت شاومى Mi Note 10 Pro بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 730G من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 265 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ويحتوي Mi Note 10 Pro على كاميرا خلفية خماسية بدقة 108 و12 و5 و20 و2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة أسفل الشاشة نفسها.

وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 5260 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة بقوة 30 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0، ويأتيMi Note 10 Pro بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأخضر، و يمكنك الحصول على Xiaomi's Mi Note 10 Pro بسعر 649 يورو، ما يعادل 11500 جنيهاَ مصريًا.





5- Google Pixel 4 XL





يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.23 بوصة بدقة OLED، مع معالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 855، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية إضافة كارت

ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كامبرا ثلاثية قوية بدقة 16 و 12.2 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 و 5 ميجابيكسل، واستغنت جوجل عن منفذ سماعة الراس التقليدى قياس 3.5 ميلليمتر، وأبقت على قارى البصمة التقليدى، بالإضافة لقارىء بصمة الوجه.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 الجديد، مع بطارية سعة 3700 ميللى أمبير، مقابل 900 دولارًا ما يعادل 14 ألف جنيهًا مصريًا لنسخة 64 جيجابايت، و 950 دولارا أمريكيا ما يعادل 15 ألف جنبهًا للنسخة ذات السعة الأكبر.





6- iPhone XS





جاء iPhone XS بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، وتدعم خاصية "3D Touch" بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.





زودت "آبل" هاتفها الجديد بمعالج قوى Apple A12 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A11 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير سيجدون 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحتي f/1.8 عدسة واسعة f/2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 2160.



كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 12 الجديد، ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.



ويحمل بطارية سعة 2716 أمبير، وخاصية الشحن السريع، ويمكنك الحصول على الهاتف فى 3 ألوان الأسود، الرمادي، الذهبي.







7- Oppo Reno 10x Zoom





يحتوى على شاشة قياس 6.6 بوصة من نوع AMOLED، وهو مجهز بكاميرا بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

ة يأتي مع بطارية سعة 4065 ميللى أمبير، ومعالج من نوع Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 بقوة 2.84 جيجاهرتز، وذامرة وصول عشوائى سعات 6 و 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية، مقابل 548 دولار أمريكى، ما يعادل 8660 جنيه مصري.





8- Sony Xperia 1







يأتى Xperia 1 ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك شاشة قياسها 6.5 بوصة من نوع OLED، بتقنية FULL HD مع أبعاد 21:9 التى تستخدم فى عرض الأفلام السينمائية، ومغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 6 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Xperia 1 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 ثمانى النواة بقوة 2.84 جيجاهيرتز.



ويتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعتي 64 و 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي حتى 500 جيجابايت.





ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية بدقة 36 ميجابيكسل من عدسات ومستشعرات ضوء سوني، دقة الواحدة 12 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية 8 ميجابيكسل.

وجاء Xperia 1 مقاومًا للماء والأتربة حتى عمق متر ونصف ولمدة 30 دقيقة، كما وضعت سوني مستشعر بصمات الأصابع فى جانب الهاتف، بجوار زر التشغيل وقفل الشاشة، وبدون فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 ميليمتر.

ويعمل Xperia 1 بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع USB Power Delivery 2.0، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا Qi wireless charging، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3330 أمبير، ويأتى Xperia 1 بأربعة ألوان، هي الأسود والأبيض والأرجواني والرمادي.



9- Google Pixel 3A





يأتى Google Pixel 3a ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وبشاشة قياسها 5.6 بوصة من نوع OLED ، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Google Pixel 3a معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 ثمانى النواة بقوة 2 جيجاهيرتز، ويشتمل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.



ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفيديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية بقوة 8 ميجابيكسل.



وجاء Google Pixel 3a مع مستشعر بصمات الأصابع فى الخلف، مع فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 مليمتر، ويعمل بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0 بقوة 18 وات، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3000 أمبير.



ويأتى Google Pixel 3a بثلاثة ألوان وهي، الأسود والوردى والأبيض، مقابل 329 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 5200 جنيهًا مصريًا.



