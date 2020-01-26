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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 38 قتيلا

الأحد 26/يناير/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت السلطات التركية اليوم /الأحد/ ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا مساء أمس الأول /الجمعة/ إلى 38 قتيلا.

وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الأمريكية أن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال سيدة وطفلة تبلغ من العمر عامان من تحت أنقاض مبنى سكني بمدينة الازيج، بعد أن ظلا تحت الركام لمدة 28 ساعة، موضحة أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم أحياء وصل - حتى الآن - إلى 45 شخصا.
 
تجدر الإشارة إلى أن الزلزال - الذي بلغت قوته نحو 8ر6 درجة - أسفر أيضا عن جرح 1665 شخصا، وتدمير 76 مبنى، فيما سجلت أجهزة رصد الزلازل أكثر من 780 تابعا زلزليا منذ وقوع الزلزال الأصلي .
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