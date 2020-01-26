ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 38 قتيلا

أعلنت السلطات التركية اليوم /الأحد/ ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا مساء أمس الأول /الجمعة/ إلى 38 قتيلا.





وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الأمريكية أن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال سيدة وطفلة تبلغ من العمر عامان من تحت أنقاض مبنى سكني بمدينة الازيج، بعد أن ظلا تحت الركام لمدة 28 ساعة، موضحة أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم أحياء وصل - حتى الآن - إلى 45 شخصا.