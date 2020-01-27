AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:00 ص
سيتروين ds7
سيتروين ds7
Advertisements
اشرف عطية

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية
الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب التغيرات المتتالية فـى أسعار السيارات
في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار
السيارات.

إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

citroen egypt
وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار السيارات سيتروين ds اليوم في مصر.

ds egypt
إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور
ستروين ds5
ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.

إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

ستروين ds7
ds7 موديل 2020 تبدأ من 548.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.

إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور










أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور
أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور
أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور
أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور
أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار سيتروين citroen من الوكيل بتحديث اليوم

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

ترشيحاتنا

لاعب جديد يرحل عن النادي الأهلي في الشتاء.. تفاصيل

في ذكرى ميلاد شرير السينما فؤاد أحمد.. قصة فقدانه البصر بسبب التمثيل

حسام عاشور يكشف موعد اعتزاله كرة القدم.. ورقم قياسي يبحث عنه

زينة.. تزوجت أحمد عز عن قصة حب وهو سبب الولادة بأمريكا.. شاهد

الأول من نوعه.. سلطنة عُمان تدشن طيران عام وطني جديد

بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور

بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور