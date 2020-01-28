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سيارات

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
في المستقبل ستتحول شركة سوبارو لإنتاج السيارات الكهربائية فقط، وتعرض الشركة اليوم سيارتها الأولى من هذا النوع.

تأتي سيارة سوبارو الإختبارية بتصميم حاد مستمد من أسلوب الشركة الحالي في التصميم، ولا تزال السيارة في مرحلة التطوير المبكرة لدرجة أنها لا تحمل اسم رسمي، أما التصميم الداخلي فلم تكشف عنه الشركة بعد ولكنها ستجعله بأفضل صورة ممكنة وبأقصى اتساع ممكن كما هو متوقع من السيارات الكهربائية.

تأتي سيارة سوبارو الأولى من فئة الكروس أوفر المتوسطة وقد طورتها الشركة اليابانية بالتعاون مع نظيرتها تويوتا وستصل السيارة الإنتاجية منها في 2025 قبل أن تتحول إلى شركة متخصصة بالسيارات الكهربائية.
سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025
سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025
سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025
سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025
سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025
سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025
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