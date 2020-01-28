سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

في المستقبل ستتحول شركة سوبارو لإنتاج السيارات الكهربائية فقط، وتعرض الشركة اليوم سيارتها الأولى من هذا النوع.





تأتي سيارة سوبارو الإختبارية بتصميم حاد مستمد من أسلوب الشركة الحالي في التصميم، ولا تزال السيارة في مرحلة التطوير المبكرة لدرجة أنها لا تحمل اسم رسمي، أما التصميم الداخلي فلم تكشف عنه الشركة بعد ولكنها ستجعله بأفضل صورة ممكنة وبأقصى اتساع ممكن كما هو متوقع من السيارات الكهربائية.



