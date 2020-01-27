AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية .. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

ستكشف كيا عن SUV اختبارية في معرض نيودلهي للسيارات في فبراير، تمهيدا لموديل إنتاجي قادم بتصميم رياضي وشبكة تهوية “وجه النمر” الشهيرة ومصابيح أمامية LED أنيقة.

ويستمر التصميم العضلي للسيارة في غطاء المحرك والرفارف والجنوط الكبير، ولكن السيارة الإنتاجية قد تكون أهدأ من ذلك في التصميم.. ونعلم أن هذه الـ SUV الجديدة ستعتمد على نفس منصة هيونداي فينيو.

السيارة ستكون أقل من 4 أمتار بقليل في الطول، ما يجعلها أقصر من فينيو بالكاد، بينما داخلية السيارة ستكون مشابهة لسيلتوس وفينيو مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية وتكامل مع الجوال الذكي ومكيف هواء أوتوماتيكي وشحن لاسلكي وسقف شمسي ومقاعد يمكن تدفئتها وتهويتها والمزيد من المزايا.

المحركات ستكون مشتركة مع فينيو كذلك لتشمل محرك 1.0 لتر تيربو وآخر 1.2 لتر بضغط الهواء، كما قد نرى محرك ديزل 1.5 لتر من سيلتوس كذلك، بجير يدوي 6 سرعات مع جير مزدوج بسبع سرعات.

كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية .. صور
كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور

لامبورجيني تدشن لامبو V12 فيجن جران توريزمو الاختبارية.. صور

اخبار السيارت | غبور تسجل خسائر تتخطى 8 ملايين جنيه.. لامبورجيني تدشن لامبو V12 فيجن جران توريزمو.. سكودا تعلن تأخر وصول أوكتافيا 2020

كيا تكشف عن سيارات كيا سيلتوس (X-Line) الجديدة في معرض لوس أنجلوس.. صور

تعرف على السعر المتوقع ومواصفات جي ام سي يوكون 2021.. صور

ترشيحاتنا

سيارات 2019 للبيع في مزاد جمرك الاسكندرية .. صور

عقوبات صارمة تنتظر تونس بعد اعتداء الجمهور على منتخب اليد.. تعرف عليها

بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور

أم تضرب نجلها حتى الموت بمصر القديمة

سبب سقوط الانترنت في بعض المناطق.. فيديو

شاهد..الخطيب يطمئن على رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة

كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية .. صور

بـ 5 جنيهات.. فسحة للأطفال داخل ملاهى بمعرض الكتاب