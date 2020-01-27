تعليق مثير من هاني حتحوت على مستوى محمد الشناوي.. فيديو

علق الإعلامي هاني حتحوت ، على مستوى محمد الشناوي أمام النجم الساحلي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ، في الجولة الـ5 بدور المجموعات ، في دوري أبطال أفريقيا .



