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رياضة

تعليق مثير من هاني حتحوت على مستوى محمد الشناوي.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:03 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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حسن العمدة
علق الإعلامي هاني حتحوت ، على مستوى محمد الشناوي أمام النجم الساحلي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ، في الجولة الـ5 بدور المجموعات ، في دوري أبطال أفريقيا .

وقال عبر برنامجه "الماتش" المذاع علي قناة صدي البلد ان الاهلي فاز على النجم الساحلي بسبب محمد الشناوي بعد التألق في لقاء اليوم وانقذ انفرادين محققين .

وأكد: لولا الشناوي فى مباراة اليوم لكانت النتيجة مختلفة .

واختتم: ان كل الجماهير وقفت فى نهاية المباراة بعد سقوط محمد الشناوي بعد تدخل عنيف وقلوبنا جميعا كادت ان تقف بعد سقوطة
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