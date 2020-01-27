هاني حتحوت قبل مبارة الحسم: الأهلي أفضل من الهلال السوادني.. فيديو

قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن الأهلي أفضل من نظيره الهلال السودانى، قبل المواجهة التى ستجمع بينهما يوم السبت المقبل بدوري الأبطال.

وأضاف هاني حتحوت، من خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي أفضل من الهلال، إلا أن بطل السودان، يجيد اللعب على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما سيصعب من المباراة.





وأوضح هانى حتحوت، إن حسابات المجموعة، متشعبة، ولايزال هناك فرصة أمام ثلاث فرق لحسم التأهل للمرحلة التالية، مضيفا إن الأهلي سيعبر لربع النهائى كمتصدر المجموعة، فى حال تغلبه فى أم درمان، أما فى حال تعادله، فسيتأهل ولكن كمركز ثاني فى حال انتصر النجم.





وأتم هانى حتحوت قائلا :" خسارة الأهلى ستطيح به خارج البطولة، خاصة أنه سينتظر تعثر النجم بملعبه أمام فريق متواضع".