AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني حتحوت قبل مبارة الحسم: الأهلي أفضل من الهلال السوادني.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن الأهلي أفضل من نظيره الهلال السودانى، قبل المواجهة التى ستجمع بينهما يوم السبت المقبل بدوري الأبطال.
وأضاف هاني حتحوت، من خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي أفضل من الهلال، إلا أن بطل السودان، يجيد اللعب على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما سيصعب من المباراة.

وأوضح هانى حتحوت، إن حسابات المجموعة، متشعبة، ولايزال هناك فرصة أمام ثلاث فرق لحسم التأهل للمرحلة التالية، مضيفا إن الأهلي سيعبر لربع النهائى كمتصدر المجموعة، فى حال تغلبه فى أم درمان، أما فى حال تعادله، فسيتأهل ولكن كمركز ثاني فى حال انتصر النجم.

وأتم هانى حتحوت قائلا :" خسارة الأهلى ستطيح به خارج البطولة، خاصة أنه سينتظر تعثر النجم بملعبه أمام فريق متواضع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال إفريقيا | ترتيب مجموعة الأهلي | الاحمر يتذيل

ربيع ياسين: لا خوف على الأهلي | سيتصدر مجموعة إفريقيا في النهاية

ناصر عباس: طرد أيمن أشرف أمام النجم غير صحيح لهذا السبب

طارق سليمان: الهلال ليس قويا.. ولا بديل للأهلي عن الفوز

أول قرار من الهلال السوداني بعد الخسارة من الأهلي

كل الاحتمالات مفتوحة والصراع مستمر.. فرص الأهلي فى التأهل لدور الـ 8 بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الإفتاء تحذر من أخطاء عند قراءة الفاتحة تبطل الصلاة

حتحوت: الأهلي فاز على النجم الساحلي بـ طلوع الروح.. فيديو

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضرب النجم الساحلي بالهدف الأول

«طاقية الخلافة».. أسرار لأول مرة عن قبعة مرشد الإخوان .. فيديو

اسباب احتباس البول .. احذر تناول هذه الأدوية

لإلغاء الاتفاقية التجارية التركية.. دفاع البرلمان تطالب بفتح المصانع المغلقة لزيادة الإنتاج

AdvertisementS

اخبار الأهلي.. بشرى سارة من شوبير للجماهير.. والاحمر يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم

عاجل.. نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة إلى استاد القاهرة

تعليق مثير من هاني حتحوت على مستوى محمد الشناوي.. فيديو

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضرب النجم الساحلي بالهدف الأول

خاص | حارس منتخب مصر لكرة اليد يدافع عن لاعبي تونس ويؤكد: الجماهير السبب

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع شوروسبري والتشكيل المتوقع

اخبار الزمالك.. حسم مصير عواد مع الفريق.. خديعة مازيمبي.. نقل مباراة الأبيض ووادي دجلة

إصابة بكار والدرع.. جماهير تونس تتعدى على لاعبي منتخب مصر

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم بهدف نظيف

بعد سقوط النجم الساحلي أمام التوربيني الأحمر.. ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

تعرف على قيمة جائزة المنتخب المصري بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا لليد

منتخب مصر يفوز ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد ويتأهل لأولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن