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توك شو

طالب مصري بالصين يكشف مفاجأت جديدة عن كورونا.. وسبب التحفظ على ووهان

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:20 ص
مدينة ووهان
مدينة ووهان
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عبد العزيز جمال
قال أحمد محمد أحد الطلاب الموجودين في مدينة  نانجينغ الصينية التي تبعد 4 ساعات عن مدينة ووهان ، إن فيروس كورونا منشتر في عدد من المدن الصينية.

وتابع في مداخلة هاتفية  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، أمس الأحد أن مدينة ووهان المرض متكثف فيها ، مشيرا إلى أن الصين كبيرة جدا وتعداد السكان كبير جدا و الحالات لا تتعدي 0%.

وأضاف الطالب المصري : "هناك حالة ذعر غير مبررة من السوشيال ميديا ، لا توجد جنسيات اجنبيه مصابة كل الحالات صينية بسبب سوء الاطعمة".

وأوضح أنه مطمئن رغم وجود حالات اصابة بالمدينة التي يسكن بها  ، مشيرا إلى أن هناك مكتب في مدينة صينية اكتشف مصل يعالج الحالات المبكرة وتم علاج أكثر من 90 حالة.

وأكد أن الوفيات الـ 50 من الأشخاص ذوى الاعمار الكبيرة ، مضيفا  : "مش لازم نذعر .. الاخلاء أخطر من التحفظ علي الطلاب في ووهان ،  التحفظ عليهم هيكون لمدة اسبوعين بس وهي مدة حضانة الفيروس وفي حالة عدم التأكد من الاصابة يتم الترحيل فورا".
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