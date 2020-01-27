بسبب البرد القارس.. سعودي يقدم عرضا مغرِيا لموظفيه.. صورة

تناقصت درجات الحرارة ولكن زادت درجات الإنسانية في قلب مالك مركز لغسل السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث أقدم الرجل على أخذ قرار يقي عماله من برودة الجو.





فأمام المغسلة وضعت لافتة صفراء عريضة، يعتذر فيها صاحب المغسلة عن إتاحة الخدمة في الوقت الراهن، فكانت اللافتة تحمل تلك العبارة"عملائنا الكرام، نظرًا لبرودة الجو نعتذر عن غسيل السيارات ، مع تحيات إدارة المغسلة".





ودون على الصورة التي نشرتها صفحة أخبار السعودية على تويتر :"صاحب مغسلة سيارات في بريدة يمنح عماله إجازة بسبب الموجة القارسة التي تشهدها المنطقة".





تداولت صورة لهذه اللفتة الإنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وحازت على إعجاب الكثيرون، وكانت التعليقات على النحو الآتي :"الله يعوضه الأيام اللي قفل فيها بكثر الرزق بالأيام الجاية"، "الله يكثر من أمثاله بمثله يشار بالبنان"، "قمة في الأخلاق والإنسانية".





بينما أخذ آخرون هذا العرض على محمل المزح،"أنا كذلك أعطيت بيتنا إجازة من غسل المواعين"، "لأنه ما راح أحد يجي من الزبائن".