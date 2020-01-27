صدمة قوية للنادي الأهلي قبل مواجهة الهلال بسبب رمضان صبحي

تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية بشأن لحاق مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، في الجولة الختامية من دور المجموعات.





وأكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالنادي الأهلي،أن رمضان صبحي جناح الفريق لن يتمكن من اللحاق بمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.





وأشار قمصان في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن رمضان صبحي ما زال في حاجة لمزيد من الوقت من أجل العودة للمشاركة في مباريات الأهلي.





وقال مدرب الأهلي: "من الصعب أن يلحق رمضان صبحي بمواجهة الهلال المقبلة، ما زال بحاجة لبعض الوقت من أجل التعافي".





وغاب رمضان صبحي عن مواجهة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



