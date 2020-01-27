كاف: العملاق المصري يشعل مجموعته الأفريقية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الأهلي استعاد قمة المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفوز مثير علي النجم الساحلي بهدف دون رد .





وقال كاف في تعليقه على المباراة:" استعاد العملاق المصري الأهلي قمة المجموعة B بفوزه بملعبه 1-0 على غريمه التونسي النجم الساحلي على ملعب السلام بالقاهرة مساء الأحد".





وأضاف:" النيجيري جونيور أجايي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 ليرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة عن النجم والهلال السوداني قبل جولة على النهاية. بلاتينيوم الزيمبابوي يتذيل الترتيب وودع المسابقة بنقطة وحيدة".





وتابع:" المنافسة ستشتعل نهاية الأسبوع المقبل مع مباراتي الجولة الأخيرة حيث مازال الثلاثي الأهلي والنجم والهلال يملكون آمال التأهل".





ويختتم الأهلي مشواره بالمجموعة برحلة صعبة إلى أم درمان لمواجهة الهلال نهاية الأسبوع المقبل، فيما يستضيف النجم بلاتينوم في رادس.



