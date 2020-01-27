الأهلي السعودي يعزز صفوفه بصفقة جديدة





وقع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، العقد الرسمي مع الكابتن طلال العبسي، لمدة ثلاثة سنوات، بعد دخول اللاعب الفترة الحرة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. ونشر حساب النادي الأهلي على موقع التغريدات القصيرة تويتر ، كتب فيها :"

أهلاوي ."





ويبلغ طلال العبسي من العمر 26 عامًا ، وينتهي عقده مع نادي التعاون بنهاية هذا الموسم، وكان قريبًا من الانضمام لناديه السابق ، اتحاد جدة السعودي ، لكن الاتفاق لم يتم بين الطرفين.











ويحتل النادي الأهلي السعودي ، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي" ، برصيد 29 نقطة.

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين، إتمام تعاقده مع المدافع طلال العبسي ، قادمًا من نادي التعاون بدءًا من الموسم القادم.