الصحة: سيتم الكشف على الحالات الموجودة فى مطار أسوان وبدر.. فيديو

قالت هالة زاهد، وزير الصحة: إنه يتم العمل على الإطمئنان على حالات الحجر الصحى بالمطار، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف على الحالات الموجودة فى مطار أسوان وبدر.





وأضافت "هالة" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم العمل على منظومة التأمين الصحى الجديد فى محافظة جنوب سيناء ورؤية المشروعات التى سيتم تنفيذها، موضحة أن هناك مشروعات تسرى بمعدل أكثر من المدة الزمنية المحددة.





وأشارت وزير الصحة، إلى أنه حضور تدريب فى مجموعات من التمريض والشئون المالية ومجموعات من الأطباء فى مستشفى شرم الدولى التى تم إختيارها منذ البداية كمكان للتدريب.





وأكدت وزير الصحة، أن كل هيئات وقطاعات وزارة الصحة متناغمة جدا، حيث أنهم جميعهم يعملون لهدف واحد وهو توفير مراكز تدريب الوحدات على ملف طبي جيد والجودة، مضيفة |إلى أن هذا التلاحم يأتى بنتائج أسرع وأفضل وأقيم.