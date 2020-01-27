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أخبار العالم

قرار عاجل من مؤسسة بيل جيتس الخيرية لـ مواجهة فيروس كورونا القاتل

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:55 ص
قرار عاجل من مؤسسة
قرار عاجل من مؤسسة بيل جيتس الخيرية لـ مواجهة فيروس كورونا ا
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دعاء أبوهشيمة
خصصت مؤسسة "بيل إند ميليندا جيتس فاونديشن" الخيرية، التابعة لمؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس وزوجته، 10 ملايين دولار لمنع انتشار فيروس كورونا في الصين ودول أفريقيا.

وقالت المؤسسة في بيان لها: "أعلنت "بيل إند ميليندا جيتس فاونديشن"، اليوم، عن تخصيص على وجه السرعة 10 ملايين دولار لصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ والدعم الفني المناسب، من أجل مساعدة هؤلاء من يكافح [انتشار الفيروس] في الصين وأفريقيا، وتفعيل الجهود لمنع الانتشار العالمي لفيروس كورونا 2019-إن سي أو في"، بحسب "سبوتنيك".

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وأعلنت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات في الصين جراء الفيروس إلى 80 شخصا، بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي.
 
وكذلك، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 2744 في كل أنحاء الصين، وفقا إلى إحصاءات الحكومة المركزية.

وقرّرت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة 3 أيام أخرى، وذلك لمنع المواطنين من السفر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كوروتا القاتل. 

وانطلقت احتفالات الصين برأس السنة القمرية الصينية، الجمعة الماضية، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.
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