أول تعليق من أمريكا بعد قصف سفارتها في بغداد

طالبت الولايات المتحدة ، الحكومة العراقية، بحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بعد القصف الصاروخي الذي تعرضت له سفارتها في بغداد.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة".

وأضاف "منذ سبتمبر الماضي وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات ضد موظفين أمريكيين في العراق".





وأشار المتحدث "لا يزال الوضع الأمني متوترًا، وما زالت الجماعات المسلحة تشكل تهديدًا. لذلك، علينا أن نبقى يقظين".





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وقال مايكل مكول، الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في تغريدة: "أنا أراقب عن كثب تقارير عن هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد"، مضيفا: "الأعمال العنيفة ضد منشآتنا الدبلوماسية غير مقبولة".



