أول تعليق من أمريكا بعد قصف سفارتها في بغداد

طالبت الولايات المتحدة، الحكومة العراقية، بحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بعد القصف الصاروخي الذي تعرضت له سفارتها في بغداد.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة".
وأضاف "منذ سبتمبر الماضي وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات ضد موظفين أمريكيين في العراق".
وأشار المتحدث "لا يزال الوضع الأمني متوترًا، وما زالت الجماعات المسلحة تشكل تهديدًا. لذلك، علينا أن نبقى يقظين".
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وقال مايكل مكول، الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في تغريدة: "أنا أراقب عن كثب تقارير عن هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد"، مضيفا: "الأعمال العنيفة ضد منشآتنا الدبلوماسية غير مقبولة".
وكان مصدر أمني عراقي كشف عن تعرض عدد من الأشخاص لإصابات جراء القصف الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد، ومبنى السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.
وقال المصدر إن القصف أسفر عن إصابة 3 أشخاص، دون الكشف عن جنسياتهم، فيما تعرض مبنى السفارة الأمريكية للقصف.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بيانا حول استهداف السفارة الأمريكية قال فيه: "مرة اخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية اجنبية، بسقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الامريكية"، مستنكرا "استمرار هذه الاعمال المدانة والخارجة عن القانون والتي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على ارضها".
وتابع: "امرنا قواتنا بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من اطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه امام القضاء".