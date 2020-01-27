أمريكا تعلن إصابة 5 من مواطنيها بفيروس كورونا

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي إن هناك 5 من الأمريكيين الذين سافروا إلى "ووهان" بالصين عادوا مصابين بفيروس كورونا، ويتلقون علاجهم حاليا.





وقال المركز إن 2 في كاليفورنيا وواحد في أريزونا وأخر في واشنطن وخامس في شيكاغو أصيبوا بالمرض الذي انتشر في المدينة الصينية.

وقالت مديرة المركز الوطني للتحصين ضد الأمراض وأمراض الجهاز التنفسي التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية نانسي مسيونير:"نحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا للتعامل مع المرض بما يشبه الوباء لكننا نتمنى ألا يكون كذلك".





وأضافت "الخطر على الأمريكيين قليل في الوقت الحالي لكن التهديد خطير وعلى إدارة الصحة العامة أن تكون على أهبة الاستعداد".





وقالت ميسونير إن 100 شخص حتى الآن جرى الفحص للتحقق من إصابتهم بالمرض في 26 ولاية أمريكية ومن بينهم 25 شخصا ثبت عدم إصابتهم بالمرض، ولكن الولايات المتحدة لها إتصال مباشر مع "ووهان" بالصين.





وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه سيصدر تقارير عن المرض والإصابات أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.