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حوادث

بدء محاكمة المتهمين فى قضية سرقة وانفجار خط أنابيب البترول بعزبة المواسير بالبحيرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:43 ص
واقعة سرقة خط بترول
واقعة سرقة خط بترول عزبة المواسير
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جمالات الدمنهورى
تشهد محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، اليوم الاثنين برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، ثانى  جلساتها لمحاكمة ١٠ متهمين فى واقعة سرقة وانفجار خط انابيب المواد البترولية، واشتعال النيران بعزبة المواسير بمركز ايتاى البارود، الذى نتج عنه مصرع  9 أشخاص و11 مصابا.

وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة مواجهة بين هيئة المحكمة، والمتهمين كل من «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها.

وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.

كان النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق «إيتاى البارود» في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.

وترجع احداث الواقعة إلى تلقى مركز شرطة إيتاى البارود، بلاغا بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.

وكان النائب العام قد أحال 10 متهمين للمحاكمة  في واقعة حريق وتخريب خط انابيب البترول بقرية المواسير بايتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاي البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجروا قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط انابيب البترول وقاموا بتركيب محبس عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه.
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