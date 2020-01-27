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أخبار العالم

زلزال تركيا.. إنهاء عمليات الإنقاذ برغم حصار 6 أشخاص تحت الأنقاض

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:40 م
زلزال تركيا
زلزال تركيا
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شيماء مصطفى
أعلنت سلطات الطوارئ في تركيا، عن اعتزامها إيقاف عمليات إنقاذ المفقودين جراء زلزال تركيا الذي تسبب في مقتل 39 شخصًا.

ووفقًا لصحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة إلزيج في شرق تركيا، الجمعة الماضي، وبلغت قوته 6.8 درجة .

وانتشلت الطواقم 45 من المفقودين تحت الأنقاض حتى الآن، بعد انهيار المباني عليهم، لكن المسؤولين قالوا إن عملية الطوارئ تقترب من نهايتها، وذلك برغم تواجد ستة أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وتسبب الزلزال، في إصابة 1600 شخص، وانهيار ما لا يقل عن خمسة مبان في سيفريس و 25 آخرى في مقاطعة ملاطية، وإحلاق أضرار بمبان أخرى.

وحذرت السلطات المواطنين من العودة إلى المنازل التي قد تكون غير آمنة.
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