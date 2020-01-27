ضبط صاحب عقار وآخر ينقبان على الآثار بالمطرية

ما زال حلم الثراء السريع يداعب أفكار الحالمين، بعد أن أقتنع صاحب عقار بالمطرية بأن أسفل منزله قطع أثرية، فأعد العدة وظل على مدار أيام يحفر بالاشتراك مع آخر، إلا أنه افتضح أمره، وتم ضبطه.





تبلغ للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من فني صيانة بشركة للتجارة والصناعة وعامل بتضررهما من مالك العقار سكنهما لشروعه بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع أحد الأشخاص.









بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وتبين أنهما عاطل ومقيم بذات العنوان "مالك العقار" والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي (تنقيب عن آثار) بإجمالي حبس 4 سنوات وآخر موظف بالمعاش ومقيم مجاورة 33 ـ دائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزته طبنجة صوت.



