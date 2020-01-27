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حوادث

بعد أيام من اختفائها.. العثور عل جثة طفلة ملقاه بمقابر الدقهلية..صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:50 م
الطفلة
الطفلة
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همت الحسينى
ساد الحزن اهالى شربين عقب العثور على جثه طفله بمقابر عزبه الجزار بشربين، فيما يكثف ضباط مباحث الدقهلية من جهودهم لكشف الجناه والقبض عليهم.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية عن عثور أحد أهالي العزبة على جثة طفلة مبلغ بغيابها منذ عدة أيام في مقلب القمامة داخل جوال .

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وانتقل لمكان البلاغ ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول مكان العثور على الجثة.

وبالفحص تبين ان الجثه لطفلة تدعى علياء بدير 10 اعوام قد تغيبت عن منزلها منذ الأربعاء الماضي حيث خرجت لشراء بعض الاشياء من محل ولم تعد حتى تم العثور عليها مقتولة وملقاه في القمامة داخل جوال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة بالواقعه.
بعد أيام من اختفائها.. العثور عل جثة طفلة ملقاه بمقابر الدقهلية..صور
بعد أيام من اختفائها.. العثور عل جثة طفلة ملقاه بمقابر الدقهلية..صور
بعد أيام من اختفائها.. العثور عل جثة طفلة ملقاه بمقابر الدقهلية..صور
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