فتاة تهرب مع خطيبها وتدعى اختطافها لطلب 50 ألف جنيه فدية بالبساتين

فكرت فتاة فى حيلة شيطانية للهرب مع خطيبها ، حيث اختلقت واقعة اختطافها وطلب فديه ٥٠ الف جنيه نظير اطلاق سراحها.





وكشف رجال المباحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تفاصيل الواقعة وضبط الفتاة وخطيبها وتولت النيابة التحقيق .





تبلغ لقسم شرطة البساتين من ربة منزل بغياب ابنتها ١٧ سنة عقب خروجها من مسكنهما بتاريخ أمس لزيارة شقيقتها.









وفي وقت لاحق ورد اليها اتصال هاتفي من هاتف المتغيبة واخبرها خلاله المتصل بخطف ابنتها ومساومتها علي بدفع مبلغ مالي 50 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها ، وأثناء ذلك ورد إليها اتصال هاتفي أخر يفيد بعودة المتغيبة .





باستدعاء الفتاة قررت بأنها حال عودتها لمسكنها فوجئت بقيام شخصين مستقلين دراجة بخارية " توك توك " بخطفها واحتجازها باحدي الشقق السكنية " غير معلومة لديها " واستوليا منها علي مبلغ مالي ألف جنيه ودبلة ذهبية وأخري فضية وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحها .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة واقعة الخطف ، بإعادة مناقشتها قررت امام رجال الامن بأنها كان متواجدة صحبة خطيبها ويعمل " سائق " وقامت بتسليم الأخير مقتنياتها واختلاق الواقعة خشية افتضاح أمرها.



