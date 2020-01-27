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برلمان

لرصف الطرق.. وزير النقل: شراء ماكينات لإعادة تدوير الأسفلت

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:21 م
اللواء كامل الوزير
اللواء كامل الوزير وزير النقل
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ماجدة بدوى
أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات،عن تعاقد الحكومة على ماكينات جديدة لرصف الطرق، تعتمد على إعادة تدوير الأسفلت بدلا من إهداره بنزع الطبقة القديمة.
 
وقال وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب:"مش هنشيل الأسفلت بالبلدوز تاني، ودائما أنبه علي زملائي بذلك". 
 
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بشأن  اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين الحكومة المصرية"،وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض،وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/201٩.
 
وأكد الوزير في كلمته أمام اجتماع اللجنة، أهمية القرض لتطوير عربات السكه الحديد مشيدا بالتعاون بين وزارة النقل واللجنه لافتا اننا نناقش،جميع مقترحات اللجنه لكل ما هو  في صالح مصر.‎
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