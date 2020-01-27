خطة تطوير المواقف وساحات انتظار السيارات بالمحافظات









وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع علي رأس أولوياتها تطوير المواقف العشوائية في المحافظات ومواجهة أي مخالفات أو تقصير في إدارة المواقف العشوائية للحفاظ علي موارد الدولة .





وتم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية ١١٠١ مواقف وساحات منها ٦٨٩ موقف رسمي ، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن ٢٢٥٠ مواقف وساحات غير رسمية.





وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات والشكاوى الموجودة ، والحد من الظواهر السلبية والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها ، و ضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة . وشهدت بعض المحافظات تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات ألكترونية وكاميرات مراقبة، واسناد بعض ساحات الانتظار للادارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها ، كما شهد محافظات أخري تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطويرالمنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقف ، وإحلال وتجديد 61 موقف ، وانشاء 19 موقف جديد ، و 4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكترونية وكاميرات مراقبة و (1) باركينج ذكى معدنى متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وجارى دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى .





وقال وزير التنمية المحلية، إن الإيرادات المتحصلة من المواقف والساحات الرسمية للمحافظات حوالي 565 مليون جنيه سنويًا ، والمنصرف 528 مليون جنيه .

واضاف شعراوى تم إجراء حصر للأسواق والمواقف الرسمية، وكان من ضمن الحلول أن تقوم الشركة الوطنية للطرق التابعة القوات المسلحة بتنفيذ تطوير بعض المواقف في محافظتي القاهرة والجيزة والقليوبية، خاصة في مناطق السلام ومسطرد وعبود ومقار وستيم افتتاحها قريبًا. وبالنسبة لساحات الانتظار تم تطبيق فكرة الجراج متعدد الطوابق، بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذ المحافظة حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها وهو ما تم تطبيقه في محافظة الدقهلية وجاري تطبيقه في بعض محافظات الصعيد وذلك بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي ".









وأشار شعراوي، إلي أنه بالنسبة للمواقف الرسمية، لا نستطيع تحويلها متعدد الطوابق، لان التكلفة غالية جدًا ولن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار الذي نستهدفه". إعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف علي مستوي الجمهورية، وبالنسبة للأراضى البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوى، يتم إيجاد أراضى بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات علي المواقف الذي آثار بعض النواب سنبحث هذا الموضوع لإيجاد حل سريع له حتي لا يكون هناك اَي نوع من الفساد، وتوجد مشكلة فى الميكروباصات التى تقف عشوائيًا وتحمل في الطريق الدائري ، وتم الاتفاق علي أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكباري، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري ستقوم بتطويرها الشركة الوطنية للطرق ، وهناك أراضي تم استردادها في المخالفات والتعديات، ممكن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها،ويتم طرح المشروع بحق الانتفاع والمشاركة.

وضعت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية والمحافظات، خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها.