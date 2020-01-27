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محافظات

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومجلس مدينة الخانكة

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:25 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى

قام اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات وعدد من الشوارع العامة للاطمئنان إلى مستوى النظافة، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات ومتابعتها وتذليل أي مشكلات تعترض التسليم، ودفع الأعمال لتسليمها في الأوقات المحددة لتدخل الخدمة وترفع من مستوى جودة الخدمات.


بدأ المحافظ الجولة بتفقد حمام السباحة الذي تم تطويره بمركز شباب شبين القناطر، وتفقد  الملحقات الخاصة بحمام السباحة من غرف التغيير والتبديل، مشيدا بالجهد المبذول في التطوير والارتقاء بمستوى حمام السباحة، ووجه المحافظ بالحفاظ عليه وصيانته بعد تطويره، وفتحه أمام الشباب ليكون متنفسا لهم.

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واستكمل المحافظ الجولة بمدينة الخانكة، وتفقد  مجلس مدينة الخانكة؛ للاطمئنان إلى سير العمل وتحدث إلى الموظفين وطالبهم بحسن استقبال المواطنين، والعمل على راحتهم وإنهاء مصالحهم مطالبا رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للموظفين وتفعيل سياسة الثواب والعقاب لصالح العمل، مشيرا أنه لن يتهاون في أي صغيرة او كبيرة تخص راحة وخدمة المواطن

وتابع المحافظ الجولة بمدينة الخانكة لتفقد 2 عمارة تم التبرع بها للمحافظة، من قبل أحد رجال الأعمال، حيث تفقد المحافظ العمارتين وأمر بمراجعة  أعمال الصيانة لهما وتشكيل لجنة لوضع المقترحات لحسن استغلالهم ، وجعلها مساكن للإيواء وللمتضررين، مشددا على ضرورة استغلال تلك الشقق التي تصل إلى 48 شقة في المنفعة العامة للحفاظ على المال العام .

كما تفقد المحافظ أيضا مركز طبي الخانكة ثاني وذلك للاطمئنان علي سير العمل وتوافر الخدمات وحرص على الالتقاء بالمرضى والتأكد من  مدى توفر الأدوية ورضاءهم عن مستوى الخدمات المقدمة،  وتفقد المحافظ الاستقبال والطوارئ والعيادات وقسم الغسيل الكلوي والصيدلية.

كما تفقد المستشفى الذى يتم تطويره حاليا وأمر بسرعة دفع الأعمال به ليتم تسليمه فى الوقت المحدد وليبدأ فى تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، يأتى هذا فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها المحافظ على كافة المستشفيات المركزية والوحدات الصحية على مستوى المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

وخلال الجولة تحدث الأهالى للمحافظ عن بعض مشاكلهم والتى تتمثل فى تراكم القمامة فى بعض المناطق والصرف الصحي وأيضًا ارتفاع الكثافة الطلابية فى بعض المدارس، مطالبين برفع كفاءة بعض الطرق وتطوير بعض المرافق بالمدينة، ووعدهم ببحث وحل كل المشكلات.

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومجلس مدينة الخانكة
للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومجلس مدينة الخانكة
للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومجلس مدينة الخانكة
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