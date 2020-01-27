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أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر دعا إلى مؤتمر دولي لجمع مفكري الأمة ..فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:45 م
نظير عياد
نظير عياد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، إن قضية تجديد الفكر الإسلامي هي قضية من القضايا المهمة الملحة خصوصا مع كثرة المستجدات التي يعيشها العالم بشكل عام والعالم الاسلامي والعربي بشكل خاص.

وأضاف نظير عياد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه، أن الأزهر الشريف دعا إلى مؤتمر دولي يجمع بين مفكرى الأمة ومفكري العالم مع اختلاف جنسياتهم لحصر هذه القضايا التي تحتاج للتجديد من أجل إبداء الرأي فيها.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن هذا المؤتمر يأتي مواكبا لتطلع القيادة السياسية والقيادة الدينية ويأتي تعبيرا عن روح الشريعة الإسلامية التي تتميز بالإصلاح في كل زمان ومكان، مشيرا إلى أن فكرة المؤتمر تقوم علي جمع حشد كبير وحضور جميع العلماء سواء عرب أو غير عرب.

واستكمل نظير عياد، قائلا: "إن المؤتمر يبحث في الاسباب التي ادت لهذه المشاكل التي تحتاج لطرح رؤى جديدة تعبر عن روح الدين".
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