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ديني

وزير الأوقاف: قطار تجديد الخطاب الديني يسير بقوة بقيادة الأزهر وإمامه

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:53 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم-محمود ضاحى-يارا زكريا- ايهاب
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إن التجديد عملية ديناميكية بدأت وتستمر، وسيظل قطار التجديد مستمرًا بقوة، بقيادة الأزهر وإمامه الطيب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مختار جمعة خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، التي جاءت بعنوان "التمييز بين ما هو عقدي وشرعي وأخلاقي" أن التنوع من سنن الله الكونية، وأن منهج الإسلام قائم على أنه لا إكراه في الدين، منبهًا على أنه إذا صحت العقيدة صح ما بعدها من العمل، وإذا فسدت العقيدة فسد ما بعدها.

وفي حديثه عن الشريعة، أشار جمعة إلى أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وأن ما كان راجحًا في عصر أو مكان أو بيئة قد يصبح مرجوحًا إذا تغيرت الصفة، لافتًا إلى أن هناك ثوابت لا مساس بها في جانب العبادات، في حين أن هناك متسعًا كبيرًا للمتغيرات، منبهًا أن إنزال الثابت منزل المتغير هو هدم للدين.

وفي ختام كلمته، أكد جمعة ضرورة مواجهة التطرف بشقيه، نواجه التشدد بكل قوة، ونواجه التسيب بنفس القوة التي نواجه بها التشدد.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎وتركز محاور المؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.
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