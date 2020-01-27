خالد أنور يعلن عن جزء ثان من مسلسل «كإنه إمبارح» ويطلب ممثلين جدد

كشف الفنان خالد أنور عن وجود جزء ثان من مسلسل كإنه إمبارح، ونشر مجموعة من الصور تجمعه بالمطرب محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، عبر حسابه على " إنستجرام".

وكتب: "فتكروا في كانه إمبارح ٢، طيب عموما احنا بنشوف وممكن كمان يكون في ممثلين جداد اللي عايز يمثل في المسلسل يكتب ( انا ) في كومنت".

ورد على الصور التى نشرها "الشرنوبي" قبله" وحمس جمهوره لوجود عمل يجمعهم سويا وكتب خالد: " في إثبات أكتر من كده ؟".

وكان الشرنوبي نشر مجموعة من الصور له عبر حسابه على " إنستجرام" مع الفنان أحمد أنور وهدي المفتي، الذين شاركوه بطولة مسلسل "كإنه امبارح". علق "الشرنوبي على الصور وكتب: "مين متحمس يشوفنا في حاجه جديدة مع بعض؟.

وتابع و مين بيتفرج على كإنه امبارح دلوقتي على mbc مصر".

يذكر أن مسلسل "كأنه امبارح" عرض في 45 حلقة وشارك في بطولته رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، وفاء صادق، هدى المفتي إسلام جمال، محمد سليمان، مي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.