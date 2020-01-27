وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الحميات والمركزي بطوخ ..صور

أجرى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية لكل من مستشفى حميات ومستشفى طوخ المركزي للاطمئنان على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة الطباخ اقسام الاستقبال والطوارئ وحضانات الأطفال المبتسرين والعناية المركزة والأقسام الداخلية للمرضى واستمع الى اراء المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

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وفي نهاية جولته تفقد وكيل الوزارة القافلة الطبية القائمة في كفر عبيان التابعة للإدارة الصحية بالخانكة

وقال الطباخ ان القافلة أسفرت عن الكشف على 1995 مواطن في 9 عيادات متخصصة منها الباطنة والأطفال و الجراحة والمسالك البولية والعظام والنساء والتوليد والجلدية والأسنان والرمد وعمل 79 تحليل وأشعة سينية بالإضافة إلى 68 فحص مبكر عن امراض ارتفاع ضغط الدم والسكر.