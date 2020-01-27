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رياضة

مجدي عبدالعاطي يشيد بلاعبي أسوان وبالتحكيم بعد الفوز على الحرس

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:21 م
مجدي عبدالعاطى،
مجدي عبدالعاطى،
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قسم الرياضة
أبدى مجدي عبدالعاطى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أسوان، سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" أشكر جميع لاعبي أسوان على الأداء والروح في مباراة الحرس".

وأضاف:" عملنا على تضييق المساحات والتركيز على اللعب من الأطراف واستغلال عامل السرعة في الكرات المرتدة، استطعنا تحقيق الفوز على فريق محترم بملعبه بقيمة حرس الحدود".

وواصل المدير الفني لأسوان تصريحاته مبديًا ارتياحه ابتعاد الفريق عن المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، ومصالحة جماهير أسوان الغاضبة من الهزيمة الأخيرة للفريق على يد وادي دجلة.

وأنهى عبدالعاطي تصريحاته لـ"زملكاوي"، مشيدًا بقرارات التحكيم في مباراة أسوان وحرس الحدود، مؤكدًا أن ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد فريقه صحيحة بعد مشاهدتها تليفزيونيًا.
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