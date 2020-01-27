مجدي عبدالعاطي يشيد بلاعبي أسوان وبالتحكيم بعد الفوز على الحرس

وقال عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" أشكر جميع لاعبي أسوان على الأداء والروح في مباراة الحرس".





وأضاف:" عملنا على تضييق المساحات والتركيز على اللعب من الأطراف واستغلال عامل السرعة في الكرات المرتدة، استطعنا تحقيق الفوز على فريق محترم بملعبه بقيمة حرس الحدود".





وواصل المدير الفني لأسوان تصريحاته مبديًا ارتياحه ابتعاد الفريق عن المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، ومصالحة جماهير أسوان الغاضبة من الهزيمة الأخيرة للفريق على يد وادي دجلة.



