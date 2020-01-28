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مرأة

تناولها فورًا..أطعمة ومشروبات لـ علاج الحموضة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
حموضة المعدة واحدة من أصعب المشكلات الصحية التي تصيب المعدة والمرئ، ولا سيما للسيدات الحامل، وكشف موقع health line ان هناك بعض الأطعمة التي تساعد على الشفاء.

ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أبسط الطرق للتخلص منها.

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 الأطعمة التى تساعد في علاج الحموضة والتخلص منها:
1- الخضروات، خاصة الخيار فهو ملطف طبيعي للمعدة.
2- الألبان، لكن فى حالة الإصابة بالمرارة يجب الابتعاد عنها.
3- العسل الأبيض، يعمل على تبطين جدار المعدة.
4- الفواكه، مثل التفاح، والموز، والرمان، والأفوكادو.
5- شرب اليانسون والكراوية.
6- تناول الفوارات الآمنة على الحمل التي تعادل الحمض، بعد استشارة الطبيب.

ولكن هناك بعض الطرق السهلة والفعالة لعدم الاصابة بالحموضة فى فترة الحمل وهي الابتعاد عن الأطعمة التي تساهم في الإصابة بالحموضة وهي: (البهارات الكثيرة، الموالح مثل الليمون والبرتقال والأناناس، الصودا والكافيين، نسب عالية من الدهون، الشوكولاتة).
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