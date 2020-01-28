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سيارات

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:00 ص
ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
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اشرف عطية

بعد سيتروين و بيجو و نيسان انضمت شركة ميتسوبيشي لسباق التخفيضات على الأسعار الذي انطلق خلال الفترة الماضية حيث أعلنت تخفيض أسعار سيارتها اكليبس كروس في مصر بنسب جيدة جعل السيارة تعود الي دائرة المنافسة من جديد في ظل تخفيضات موديلات أخري منافسة لها.



mitsubishi eclipse cross

وجاءت اسعار ميتسوبيشي eclipse cross اكليبس كروس 2020 كالتالي : 

نتيجة بحث الصور عن ‪ميتسوبيشي eclipse cross‬‏

ميتسوبيشي eclipse cross تخفيض سعر أول فئة GLX ميدلاين الي 380 ألف جنيه

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي eclipse cross تخفيض سعر ثاني فئة GLS ميدلاين الي 410 ألف جنيه

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تميتسوبيشي eclipse cross خفيض سعر ثالث فئة GLS هاي لاين الي 440 ألف جنيه

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي eclipse cross تخفيض سعر رابع فئة GLS توب لاين الي 475 ألف جنيه

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي eclipse cross تخفيض سعر خامس فئة GLS Premium S-AWC الي 510 ألف جنيه.


ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور
ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور
ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور
ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور
ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور
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