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أخبار العالم

حسن نصر الله يلتقي ابنة قاسم سليماني.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وذلك عقب أقل من شهر على مقتل والدها. 

وقال نصر الله خلال اللقاء: "الله- سبحانه وتعالى- شرفني بالجهاد، وشرفه بالشهادة، وهذه أجمل عاقبة".

وكانت ابنة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، قالت فيها كلمة، بثها التلفزيون الرسمي: "أيها المعتوه ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي".

وقالت في مقابلة مع قناة "المنار" اللبنانية المقربة من حزب الله، "قبل كل شيء أرسل سلامي إلى سماحة الإمام الخامنئي، وثانيا إلى عمنا سيد المقاومة السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي".

وأضافت ابنة قاسم سليماني: "فليعلم العالم أن شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا، ولتعلم أمريكا أن دمه لن يذهب هدرا.. وليعلم ترامب القذر أنه بقتل والدي لن يمحو ذكره فهو قد أحيانا جميعًا من جديد".

وتوجهت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول "لم تكن ندًا لوالدي.. فاستهدفته بالصواريخِ ولو كانت لديك الشجاعة والجرأة لقابلته وجها لوجه".

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