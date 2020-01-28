أحمد فتحي بين نار الرحيل أو البقاء داخل الأهلي





وتلقي أحمد فتحي عرضا إماراتيا للرحيل عن الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل؛ مما ساهم في صعوبة اتخاذ قرار حاسم بالرحيل أو البقاء في ظل تذبذب موقفه مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق حيث يتواجد بدكة البدلاء خاصة في المباريات الهامة والحاسمة بالدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.





وكان فايلر قد قرر بقاء أحمد فتحي على دكة البدلاء خلال مباراة الفريق أمام النجم الساحلي الأحد الماضي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف حيث كان يحتاج الفريق للفوز من أجل حسم التأهل بنسبة كبيرة لدور الـ 8 من البطولة الأفريقية.





وسيواجه فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

حالة من التخبط تواجه أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن بقائه داخل الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن عقده يقترب من الانتهاء بنهاية الموسم الجاري.