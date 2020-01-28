AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد فتحي بين نار الرحيل أو البقاء داخل الأهلي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:34 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
Advertisements
ياسمين تيسير
حالة من التخبط تواجه أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن بقائه داخل الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن عقده يقترب من الانتهاء بنهاية الموسم الجاري.

وتلقي أحمد فتحي عرضا إماراتيا للرحيل عن الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل؛ مما ساهم في صعوبة اتخاذ قرار حاسم بالرحيل أو البقاء في ظل تذبذب موقفه مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق حيث يتواجد بدكة البدلاء خاصة في المباريات الهامة والحاسمة بالدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

وكان فايلر قد قرر بقاء أحمد فتحي على دكة البدلاء خلال مباراة الفريق أمام النجم الساحلي الأحد الماضي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف حيث كان يحتاج الفريق للفوز من أجل حسم التأهل بنسبة كبيرة لدور الـ 8 من البطولة الأفريقية.

وسيواجه فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 مشاهد في مباراة الأهلي والهلال السوداني تكشف خطة فايلر لموسم الشتاء

وليد أزارو يرحل عن الأهلي ويقترب من الوداد المغربي

فايلر يستبعد كبير حراس المرمى من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا

مفاجآت بالجملة.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا

مع اقترابه من الأهلي .. الشائعات تلاحق عمر السومة للعام الثالث على التوالي

تشكيل الأهلي.. فايلر يهاجم بلاتينيوم الزيمبابوي بـ مروان محسن وأجايي

ترشيحاتنا

عمل نفسه ميت .. رجل ينجو بأعجوبة من هجوم نمر مفترس عليه .. فيديو

مين متحمس يشوفنا.. محمد الشرنوبي يشارك جمهوره بصورة مع خالد أنور وهدى المفتي

شاهد.. أول ظهور لـ تركي آل الشيخ بعد إجراء عملية جراحية

بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة

أقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان في الصلاة.. 5 كلمات تجعل خنزب يهرب فورا

الجبير يُفحم صحفية تركية حاولت إحراجه بسبب اللاجئين السوريين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفخار .. صناعة تواجه الحداثة والاندثار في الوادي الجديد

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025