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مرأة

خفيف ولذيذ.. مقادير بسكويت الشوفان للدايت

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تبحث السيدات اللاتي يتبعن نظاما صحيا عن وصفات أطعمة لذيذة ومفيدة للحفاظ على الحميات الغذائية المقدرة لهن، لذلك تمتعي بطعم حلو شهي وخفيف، وتعلمي طريقة عمل  البسكويت الخفيفة والمميزة بالشوفان الصحي.

المقادير

- الشوفان : 8 ملاعق كبيرة
- طحين : كوب (نخالة)
- طحين : ربع كوب
- البيض : 1 حبة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- زيت الذرة : 2 ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)
- سكر : نصف كوب
- حليب : نصف كوب (خالي الدسم)

طريقة التحضير

نخلط الشوفان والنخالة والطحين والبيكينج باودر والقرفة والسكر في إناء مناسب.

في وعاء صغير نخلط البيضة والزيت والفانيليا.

نمزج الخليطين إلى أن تتكون عجينة شبه لينة.

يوضع ورق الزبدة الخاص بالفرن في صينية، ثم يتم تحضير أقراص صغيرة.

تدخل الصينية إلى الفرن على نار هادئة إلى أن تنضج.
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