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أخبار العالم

الصين تحث على عدم مغادرة أي أجنبي بؤرة انتشار كورونا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:01 ص
انتشار كورونا في
انتشار كورونا في الصين
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شيماء مصطفى
أكدت السفارة الروسية في بكين أنها تبحث مع السلطات الصينية إمكانية إجلاء مواطنين روس من إقليم ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت السفارة في بيان: "تتواصل السفارة الروسية في بكين مع السلطات الصينية بشأن تطبيق القيود في إقليم ووهان لمنع انتشار فيروس كورونا، ويجري بحث إمكانية خروج المواطنين الروس من هذا الإقليم".

وأضافت السفارة أن السلطات الصينية تعهدت بتوفير جميع احتياجات المواطنين في الإقليم، وتفضل عدم خروج أي أجنبي من هذه المناطق، مما دعا السفارة إلى "التعامل مع هذا الوضع بتفهم وهدوء".

وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، أمس الإثنين، تعليق الرحلات إلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل هناك.

ولا يزال عدد ضحايا كورونا والمصابين في ارتفاع مطرد حيث أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، وتوفي منهم 106 أشخاص.
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