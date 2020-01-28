تعرف على كيفية المشاركة في مشروعك لـ وزارة التنمية المحلية

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة لقرائه لتعريفهم بكيفية التقدم لمشروعك الذي يتم تحت رعاية وزارة التنمية المحلية والبنوك المشاركة لتوفير فرص عمل أو لتنمية مشروع قائم.





كيفية المشاركة بمشروعك:

-التوجه إلي أي مقر من مقرات المشروع في المحافظات

-عرض المشروع ودراسة الجدوي إن وجد أو طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات

-تقديم أوراق إثبات الشخصية وعقد التمليك أو إيجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك"

-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد





أما عن خطوات الحصول على ترخيص مؤقت لمدة "خمس سنوات " للمشروعات من مشروعك:

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى

-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين

-إيصال مرافق وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.





التمويل :

أولا البنك تمويل من ألف حتى 25 ألف جنيه بدون مساهمة من المقترض وبمدة سداد وسماح قدرها 18 شهرا بفائدة قدرها 28%، وللتمويل الأكبر من 25 حتى 100 ألف جنيه يجب ان يساهم المقترض بنسبة 10 % من المبلغ المقترض ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75 % على التمويل حتى 3 سنوات و19.75 % للتمويل أكثر من 3 وحتى 5 سنوات.





ثانيا التمويل الأكبر من 100 ألف وحتى 250 ألف جنيه فيساهم فيه المقترض بنسبة 15% ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75 % على التمويل حتى 3 سنوات و19.75 % للتمويل أكثر من 3 وحتى 5 سنوات.





ثالثا التمويل الأكبر من 250 وحتى 2 مليون جنيه فيساهم فيه المقترض 30% ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75 % على التمويل حتى 3 سنوات و19.75 % للتمويل أكثر من 3 وحتى 5 سنوات.





والتمويل الأكبر من 2 مليون جنيه يساهم فيه المقترض ب40% ومدة السداد والسماح وسعر الفائدة يحدان وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.