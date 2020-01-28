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برلمان

الحرمان من الدعم والفصل من الوظائف.. 15 عقوبة في انتظار المدرجين على قوائم الإرهاب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:24 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تعديل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمتعلقة بالآثار المترتبة علي  نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات.


وفيما يلي نستعرض تلك الآثار المترتبة على الإدراج ضمن قوائم الإرهاب والتي من المقرر النظر فيها من قبل مجلس النواب الفترة المقبلة.

- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته

- غلق أماكنه وحظر اجتماعاته

- حظر تمويل أو جمع  الأموال أو الأِشياء  للكيان  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 

- وتجميع  الأموال أو الأصول الأخري المملوكة  للكيان وأعضاءه  سواء كان يمتلكها  الكيان بالكامل  أو في صورة  حصة 

- حظر  الانضمام  للكيان أو الدعوة إلي ذلك  أو الترويج له أو رفع شعاراته.

- الإدراج  علي قوائم  المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد،

- فقدان شرط حسن السمعة  والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب  العامة أو النيابية أو المحلية

- إنهاء  الخدمة بالوظائف الحكومية  أو أنهاء  تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام  

- عدم تمتع الإرهابي بشخصة بالدعم التمويني  أو أي دعم حكومي

- عدم التعيين أو التعاقد 

- تجميد الأموال  أو الأصول  الأخري المملوكة للإرهابي

- حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمى

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