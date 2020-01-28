وادي دجلة يحشد قوته الضاربة وجونيس يطالب لاعبيه بإسقاط الزمالك

حشد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة قوة فريقه الضربة لمواجهة الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.





وأعلن جونيس قائمة فريقه لمواجهة الأبيض والتى ضمت كلا من : محمد عبد المنصف و خالد وليد و رجب عمران و خالد رضا و عبد الله محمود و محمود مرعى و أحمد سعيد و مروان حمدى و محمد هلال وإسحاقو يعقوبو و محمد عبد العاطى و بسام وليد و عمرو صالح و حسام عرفات و بوزاس فاسيلوس و عبد الكبير الوادى و إبراهيم عايش و رفيق كابو و أحمد رمضان بيكهام و عمر ميرا و محمد رضا.





وعقد جونيس جلسة معنوية مع لاعبيه عقب انتهاء مران الفريق أمس وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة الزمالك اليوم من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على حساب أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وتنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت"، بتعليق حاتم بطيشة.









يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.



