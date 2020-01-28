للحامل والمُرضعة.. ما هي الجرعات الصحية لـ فيتامين بـ12

كشفت الدكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية عن الجرعات اللازمة لفيتامين ب 12 للذكر والأنثى وخاصة الحامل والمُرضعة.
المعدل الطبيعي لفيتامين ب 12 في الدم
وتابعت الدكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، أن المعدل الطبيعي يتراوح لفيتامين ب 12 في الدم بين 200 و 900 نانوغرام لكل مليلتر (نانوغرام / مل) ويكون :
- منخفض : مستويات فيتامين ب 12 منخفضة إذا كانت أقل من 200 نانوغرام / مل.
هذه النتيجة تشير إلى نقص فيتامين ب 12 ، وفقر الدم الخبيث ، أو فرط نشاط الغدة الدرقية ، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين ب 12 غالبا ما يعانون من أعراض عصبية.
- مرتفع : حالة فيتامين ب 12 عالية بشكل غير طبيعي أي شيء أكثر من 900 نانوغرام / مل
الجرعات الصحية لفيتامين ب 12
0–6 أشهر : 0.4 ميكروغرام 0.4 ميكروغرام
7-12 شهرًا : 0.5 ميكروغرام 0.5 ميكروغرام
1-3 سنوات : 0.9 ميكروغرام 0.9 ميكروغرام
4-8 سنوات : 1.2 ميكروغرام 1.2 ميكروغرام
9-13 سنة : 1.8 ميكروغرام 1.8 ميكروغرام
- المرضعة : 2.8 ميكروغرام
- الحامل :2.6 ميكروغرام
0–6 أشهر : 0.4 ميكروغرام 0.4 ميكروغرام
7-12 شهرًا : 0.5 ميكروغرام 0.5 ميكروغرام
1-3 سنوات : 0.9 ميكروغرام 0.9 ميكروغرام
4-8 سنوات : 1.2 ميكروغرام 1.2 ميكروغرام
9-13 سنة : 1.8 ميكروغرام 1.8 ميكروغرام
- المرضعة : 2.8 ميكروغرام
- الحامل :2.6 ميكروغرام
المعدل الطبيعي لفيتامين ب 12 في الدم
وتابعت الدكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، أن المعدل الطبيعي يتراوح لفيتامين ب 12 في الدم بين 200 و 900 نانوغرام لكل مليلتر (نانوغرام / مل) ويكون :
- منخفض : مستويات فيتامين ب 12 منخفضة إذا كانت أقل من 200 نانوغرام / مل.
هذه النتيجة تشير إلى نقص فيتامين ب 12 ، وفقر الدم الخبيث ، أو فرط نشاط الغدة الدرقية ، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين ب 12 غالبا ما يعانون من أعراض عصبية.
- مرتفع : حالة فيتامين ب 12 عالية بشكل غير طبيعي أي شيء أكثر من 900 نانوغرام / مل